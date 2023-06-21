Pompalı ile öldürüp jandarmaya teslim oldu

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Durhasan Mahallesi'nde gece geç saatlerde yaşanan olayda, İsmail Kütük ile Erdem Diril arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma esnasında öfkelenen Erdem Diril, Kütük'e pompalı tüfek ile ateş açtı. Tam 5 el ateş ederek tartıştığı Kütük'ü öldüren zanlı, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Erdem Diril'in teslim olup olayı anlatması sonrasında olay yerine giden jandarma ekipleri, olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında Kütük'ün cenazesini morga kaldırdı. Öte yandan Erdem Diril'in jandarmada sorgusunun devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.