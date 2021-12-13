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Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:30 Son Güncelleme: 13.12.2021 10:39

Pompalı maganda, tespit edilerek yakalandı

ABBAS ÇAKAR
Pompalı maganda, tespit edilerek yakalandı

İzmit İlçesi Kireç ocakları mevkiinde bulunan TOKİ konutlarında, bazı dairelerin cam ve duvarlarına saçma isabet etmesi ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Polisi, olaya düğün sırasında ateşlediği pompalı tüfek ile neden olan magandayı yakaladı.

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesi Kireç ocakları mevkiinde bulunan TOKİ konutlarında, geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, bazı dairelerin cam ve duvarlarına saçma isabet etti.

Silah sesleri sonrası camları kırılan vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, Cumartesi akşamı açık alanda yapılan düğün cemiyetinde, pompalı tüfek ile havaya ateş açan kişi tespit edilerek yakalandı. Şüpheli S.P hakkında "Mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Pompalı maganda, tespit edilerek yakalandı
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