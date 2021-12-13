Pompalı maganda, tespit edilerek yakalandı

Kocaeli İzmit İlçesi Tavşantepe Mahallesi Kireç ocakları mevkiinde bulunan TOKİ konutlarında, geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen olayda, bazı dairelerin cam ve duvarlarına saçma isabet etti.

Silah sesleri sonrası camları kırılan vatandaşların polise ihbarda bulunması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, Cumartesi akşamı açık alanda yapılan düğün cemiyetinde, pompalı tüfek ile havaya ateş açan kişi tespit edilerek yakalandı. Şüpheli S.P hakkında "Mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem başlatıldı.