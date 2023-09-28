Pompalı silah gösterip gasp ettiler... Peşlerinden koşan ev sahibini vurdular

Sabaha karşı 04:30 sıralarına gaspa uğrayan Suriye uyruklu 55 yaşındaki H.E. N. hemen polise gidip şikayetçi oldu. H.E.N. İfadesinde evde ailesi ile birlikte yaşadığını, sabah 04:30 sıralarında kapı çaldığını, kapıda kendilerini polis olarak tanıtan cerrahi maskeli 5 şahsın eve girdiğini, kendilerine yönelik silah teşhirinde bulunduklarını, ikametteki 5 adet 50 bin lira değerindeki bileziği, 35 bin lira nakit parayı, 3 adet cep telefonunu aldıklarını aktardı.