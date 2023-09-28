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Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:29

Pompalı silah gösterip gasp ettiler... Peşlerinden koşan ev sahibini vurdular

İstanbul Başakşehir’de Suriyeli H.E.N.’nin ailesiyle birlikte yaşadığı eve sabaha karşı kendilerini polis olarak tanıtan 5 kişi girdi. Silah gösterip evdeki 50 bin liralık ziynet eşyası para ve cep telefonlarını gasp etti. Kaçarken de ev sahibine pompalı ile ateş edip yaraladı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde polis yeleği, kep ve kelepçe ele geçirildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pompalı silah gösterip gasp ettiler... Peşlerinden koşan ev sahibini vurdular

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Yalçın Sokak'ta 13 Eylül günü meydana gelen olayda bir eve giren 5 gaspçı kendilerini polis olarak tanıtıp içerdekilere silah doğrulttu evde değerli ne varsa alıp kaçtı.

Sabaha karşı 04:30 sıralarına gaspa uğrayan Suriye uyruklu 55 yaşındaki H.E. N. hemen polise gidip şikayetçi oldu. H.E.N. İfadesinde evde ailesi ile birlikte yaşadığını, sabah 04:30 sıralarında kapı çaldığını, kapıda kendilerini polis olarak tanıtan cerrahi maskeli 5 şahsın eve girdiğini, kendilerine yönelik silah teşhirinde bulunduklarını, ikametteki 5 adet 50 bin lira değerindeki bileziği, 35 bin lira nakit parayı, 3 adet cep telefonunu aldıklarını aktardı.

Ayrıca evden çıktıkları esnada yanlarında bulunan pompalı tüfekle kendisine ateş ettiklerini ve göğüs kısmından saçmalar ile yaralandığını, hayati tehlikesinin olmadığını hastaneye kendi imkanlarıyla gittiğini söyledi.

POLİS GİBİ GRLİP GASP ETTİLER

İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başaktan Gasp Büro Amirliği ekipleri incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin olay adresine beyaz araç ile geldikleri ve aynı araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Devam eden incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Önceki gün ise operasyon için düğmeye basıldı. Gasp büro ekipleri şüpheliler Berkant C.(22), Mahsum P.(23) ve Umutcan Ç.(20)'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yakalandığı bir adreste yapılan aramada 3 adet polis yeleği, 2 adet polis kepi ve 2 adet kelepçe bulunarak muhafaza altına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Pompalı silah gösterip gasp ettiler... Peşlerinden koşan ev sahibini vurdular
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