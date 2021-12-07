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Giriş Tarihi: 8.12.2021

Pompalı takıya jet ceza

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Pompalı takıya jet ceza
İSTANBUL'DA, bir damada takı olarak pompalı tüfek takıldı. Başsavcılık soruşturma başlatırken, gelinin istemediği takı sahibine iade edildi. Skandal, Beylikdüzü Gürpınar'da yaşandı. Dünyaevine giren bir çiftin düğününde takı töreni sırasında "pes" dedirten bir olay yaşandı. Düğüne katılan Onur İlhan D., damat arkadaşı İbrahim M.'ye düğün hediyesi olarak pompalı tüfek taktı. Yüzlerce kişinin şaşkın bakışları arasında damat ve arkadaşları skandal hediye ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis, damat İbrahim M.'yi gözaltına aldı. Taze damat, "hediye" olarak aldığı takıyı gelinin beğenmemesi üzerine Onur İlhan D.'ye geri verdiğini söyledi.

TÜFEĞE EL KONULDU
Damadın ifadesinin ardından Onur İlhan D.'nin adresinde ulaşılan tüfeğe de el konuldu. Silah sahibine ise 944 idari lira para cezası kesildi. Düğün salonuna da pandemi tedbirlerini hiçe sayıldığı gerekçesiyle 3 bin 469 lira idari para cezası kesildi.

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Pompalı takıya jet ceza
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