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Giriş Tarihi: 30.5.2023 11:10 Son Güncelleme: 30.5.2023 11:37

Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki M.E., pompalı tüfekle oynarken arkadaşı 19 yaşındaki H.B.’yi öldürdü.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü

Diyarbakır Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Stadyum yakınlarında meydana gelen olayda 16 yaşındaki M.E, babasına ait pompalı tüfeği ile oynarken 19 yaşındaki arkadaşı H.B.'yi sırtından vurdu. H.B. kanlar içerisinde yere yığılırken, silah sesi üzerine çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.B., acil serviste ameliyata alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen H.B., kurtarılamayarak hayatını kaybederken ailesi hastane koridorunda sinir krizleri geçirdi. Arkadaşının ölümüne yol açan M.E., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Pompalı tüfekle arkadaşını öldürdü
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