Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti... Gözaltına alındı...
Giriş Tarihi: 1.5.2022 16:42 Son Güncelleme: 1.5.2022 17:05

Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti... Gözaltına alındı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti... Gözaltına alındı...

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nin "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıldı.

Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video

Pompalı tüfekle havaya ateş açıldığını tespit eden İstanbul Polisi; geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce bir oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimliği belirlenen M.O. (23) gözaltına alındı ve olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

Şüphelinin hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından adli işlem yapıldığı ifade edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret ve 1 Mayıs açıklaması!
Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı tepki çekti! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine..
SON DAKİKA: Ukraynalı komutan küle dönen şehirden Başkan Erdoğan'a seslendi: Bizi kurtarın
SON DAKİKA: Enflasyonun zirveden iniş tarihi! Mayıs sonrası düşüş başlar
SON DAKİKA | Anzelika Srabiants balkondan düşmüştü: Ukraynalı modelin son konuşması ortaya çıktı!
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan dönüşü flaş mesajlar: Bu tezgâha da bu oyuna da biz gelmeyiz
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Son dakika: Emniyet 'Hacklenme' iddiasını yalanladı! Fatih Altaylı hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti! 'Trabzonspor camiasını...'
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na çok sert sözler: Devlet de Millet de HDPKK ile koyun koyuna olanı affetmez
ARKADAŞINA GÖNDER
Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti... Gözaltına alındı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA