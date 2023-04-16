Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü
Giriş Tarihi: 16.4.2023 23:34 Son Güncelleme: 16.4.2023 23:36

Pompalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

Adana’da pompalı tüfekle oyun oynayan çocuk silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 14 yaşındaki arkadaşını vurarak öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Pompalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü

Adana'da pompalı tüfekle oyun oynayan 14 yaşındaki M.G.A., silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu 14 yaşındaki arkadaşı Yunus Akgün'ü vurarak öldürdü.

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; 14 yaşındaki M.G.A., oynadığı pompalı tüfek bir anda ateş aldı. Patlayan silahtan çıkan saçmalar M.G.A.'nın hem komşusu hem de arkadaşı olan 14 yaşındaki Yunus Akgün'ün göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Akgün, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yunus Akgün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Pompalı tüfekle oynayan çocuk arkadaşını öldürdü
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