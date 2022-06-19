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Giriş Tarihi: 19.6.2022 21:36 Son Güncelleme: 19.6.2022 21:53

Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü

İzmir’de tribünün sevilen ismi 39 yaşındaki Göztepe taraftarı Tolga Tarhan’a Göztepe Yalı Taraftar Derneği önünde pompalı tüfekle ateş açıldı. Tarhan olay yerinde yaşamını yitirirken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi 39 Sokak'ta bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde yaşanan silahlı saldırıda tribünün sevilen ismi Göztepe taraftarı 39 yaşındaki Tolga Tarhan'a beyaz bir otomobilin içinden, pompalı tüfekle ateş açıldı. Dernek binasından kaçmaya çalışan Tarhan, vücuduna isabet eden çok sayıda saçma ile kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tarhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, olayın ardından Tarhan ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Ali A.'nın da aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Pompalı tüfekle vurulan Göztepe taraftarı öldü
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