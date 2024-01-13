Haberler Yaşam Haberleri Pompalı tüfeklerle suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 13.1.2024 16:19

Pompalı tüfeklerle suçüstü yakaladılar

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yapan iki kişi Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. 86 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Pompalı tüfeklerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çok sayıda pompalı tüfek çıktı. Araçtaki B.A. ve F.A. gözaltına alındı. İki suç ortağının ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda da farklı figür baskılı toplamda 86 pompalı tüfek ele geçirildi. İkili yasal işlemlerinin ardından "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. B.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. F.A. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika: MİT'ten PKK'ya Irak'ta operasyon... 160 km derinlikte etkisiz hale getirildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Eskişehir’de sürpriz olabilir
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya açıkladı! Provokatif paylaşımlara geçit yok: 60 şüpheli tespit edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Pompalı tüfeklerle suçüstü yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA