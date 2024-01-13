Pompalı tüfeklerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinden çok sayıda pompalı tüfek çıktı. Araçtaki B.A. ve F.A. gözaltına alındı. İki suç ortağının ikamet adreslerine düzenlenen operasyonda da farklı figür baskılı toplamda 86 pompalı tüfek ele geçirildi. İkili yasal işlemlerinin ardından "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi. B.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. F.A. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.