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Giriş Tarihi: 5.2.2025 19:21

Pompalı tüfekli cinayete 2 tutuklama

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

AA
Pompalı tüfekli cinayete 2 tutuklama

Lapseki ilçesinde, 2 Şubat'ta K.Ü'nün (28) M.A'yı (30) pompalı tüfekle öldürmesinin ardından polis ekipleri çalışmalarını genişletti. Olayın ardından kaçan ve Manisa'da yakalanan şüpheli K.Ü, Çanakkale'ye getirildi. Cinayetle ilgili olduğu değerlendirilen M.C.U. (22) ve İ.K. de (19) gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
M.C.U. ve K.Ü. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan M.A. (30) ile K.Ü. (28) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine K.Ü, M.A'ya evinin önünde pompalı tüfekle ateş ederek kaçmış, şüpheli Manisa'da yakalanmıştı. Ağır yaralanan M.A. ise ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Lapseki Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Pompalı tüfekli cinayete 2 tutuklama
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