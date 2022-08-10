Pompalıyla iş yeri bastı, 2 kişiyi vurdu, tutuklandı

İDDİALARI YALANLADI

A.İ'nin, rehin aldığı Ö.T. ile arasında yasak aşk ilişkisi olduğu ileri sürüldü. A.İ, ifadesinde, "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Ö.T'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, onu rehin aldım" dedi. Ö.T. ise söz konusu bu iddiayı yalanlayarak, A.İ'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.