Pompalıyla iş yeri bastı, 2 kişiyi vurdu, tutuklandı

Adana'da 36 yaşındaki A.İ., pompalı tüfekle kayınbiraderi S.T.'nin iş yerini bastı. Zanlı A.İ. kayınbiraderi ve kardeşini ayaklarından yaraladı. Kayınbiraderinin eşi Ö.T.'yi rehin alan şüpheli A.İ. bir süre sonra polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sorgusunda kayınbiraderinin eşi Ö.T'yle yasak aşk yaşadığını saldırıyı bu yüzden düzenlediğini ileri süren şüpheli, tutuklandı.
ÖZEL HAREKAT ÖNLEM ALDI
Olay, 7 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana geldi. A.İ. (36), kayınbiraderi S.T'nin (36) tavukçu dükkanına gitti. Pompalı tüfekle dükkana giren A.İ, tartıştığı S.T. ile kardeşi S.T'yi (25) bacaklarından vurarak yaraladı. Daha sonra saldırgan, kayınbiraderinin eşi Ö.T'yi (32) rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, özel harekat polisleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
BUZDOLABINA GİZLENDİ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun süre zanlıyı ikna etmeye çalıştı. Olay sırasında korkup, iş yerindeki buzdolabına saklanan Ahmet Hac Hamdo (15), polis ekiplerince kurtarıldı. Bir süre sonra elindeki pompalı tüfeği bırakan saldırgan, polise teslim oldu. Bu sırada yaralı yakınları, zanlıya saldırmak istedi. Şüpheli A.İ. gözaltına alındı. Tedavileri tamamlanan yaralılar ise taburcu edildi.
İDDİALARI YALANLADI
A.İ'nin, rehin aldığı Ö.T. ile arasında yasak aşk ilişkisi olduğu ileri sürüldü. A.İ, ifadesinde, "Bir süredir ilişki yaşıyorduk. Duyulunca Ö.T'ye bir şey yapacaklarını düşündüm. Bu nedenle iş yerine gidip, onu rehin aldım" dedi. Ö.T. ise söz konusu bu iddiayı yalanlayarak, A.İ'nin kendisine ilgisinin olduğunu öne sürdü. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.