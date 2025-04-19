Porscheli spekülatör’ün konuşmaları ortaya çıktı: SPK’dan ceza geldi reis, emrin nedir?

Borsa İstanbul'da (BIST) Pay Piyasasındaki bir doğal gaz firmasına ilişkin 27 Temmuz-5 Kasım 2021 arasında spekülatif paylaşımlar ve yönlendirmeler yaparak firmanın değerinde olağanüstü hareketliliğe neden olup toplamda 26 milyon 331 bin 631 lira kar elde ettikleri belirlenen organize suç örgütü elebaşı Hasan Meşe ve örgüt üyesi 16 sanık hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Rahim Burak Demir tarafından hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede 12-13 yıl önce kalorifer peteklerinin toptan satış işiyle uğraştığını söyleyen ve borsada spekülatörlüğe soyunan Hasan Meşe'nin bir diğer şüpheliyle yaptığı Whatsapp yazışmaları da yer aldı.

"REİSİM BANA DA CEZA GELDİ EMRİN NEDİR?"

Hasan Meşe ve Alaaddin Sevinç arasında 26 Aralık 2024 tarihinde yapıldığı saptanan whatsapp konuşmalarında Sevinç'in, Sermaye Piyasaları Kurulu'ndan aldığı cezanın ekran görüntüsünü Hasan Meşe'ye atarak, "Hayırlı geceler reisim bana da ceza geldi emrin nedir" dediği görüldü. Hasan Meşe'nin ise, "Yarın soracağız" şeklinde cevap verdiği belirlendi.

AST ÜST HİYERARŞİSİ VAR

İddianamede, şüphelilerin Hasan Meşe'ye 'Reis' olarak hitap ettikleri ve emrinin sorulduğu, böylelikle şüpheliler arasında bir ast üst ilişkisinin bulunduğu vurgulandı. İddianameye göre, bu kişiler sonsuz şekilde örgüt lideri olan şüpheli Hasan Meşe'ye biat ediyordu. Şüphelilerin kendi aralarında HTS kayıtları ve banka hesap hareketleri bulundu.

ÇAY GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

İddianamede Meşe'nin kişisel sosyal medya hesabı ve "Hayalleri olan uyumaz" isimli Telegram kanalı üzerinden yatırımcılara yanıltıcı beyanlarla tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi. Hasan Meşe'nin sosyal medya hesaplarından çok sayıda 'çay günü' veya 'çay toplantıları' adı altında birçok paylaşım yapıldı. Paylaşıma yapılan yorumlardan diğer şüphelilerden bazılarının da bu toplantılara katılım sağladığı aktarıldı.

HTS VE HESAP HAREKETLERİ ÖRGÜT YAPILANMASINI ELE VERDİ

Şüpheliler arasındaki HTS ve banka hesap hareketlerinin varlığının, şüphelilerin organize örgüt yapılanmasına sahip olduğunun açık bir göstergesi olduğu vurgulanırken, Meşe'ye uygulanan SPK yasağının da Meşe liderliğindeki örgütün eylemlerinin süreklilik haline geldiğini gösterdiği belirtildi.

MEŞE'NİN EMİR VE TALİMATLARINI UYGULADILAR

İddianamede, şüphelilerin bir hisse senedine yatırım yapan şahısları benzer yöntemler ile mağdur ederek söz konusu suçu işledikleri, suçu kasıtlı olarak işledikleri, şüpheli şahısların aralarında emir komuta zinciri bulunduğu, suçu işlemek için yeterli araç gerece sahip oldukları vurgulandı. Suça hazırlık aşamalarının ise örgüt lideri Hasan Meşe'nin emir ve talimatları çerçevesinde gerçekleştiği vurgulanan iddianamede, pay hareketleri nedeniyle maddi menfaat temin edildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.