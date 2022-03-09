Portakal hırsızları yakalandı

Adana'da biri çocuk 4 kişi, gece yarısı girdikleri narenciye bahçesinde tam 4 ton portakalı tek tek dalından toplayıp kasalara yükledi; sonra da bunu halde 11 bin liraya sattı. Bununla da yetinmeyen zanlılar, aynı gün girdikleri bir evden 2 televizyon ve bir inverter cihazı çaldı. Güvenlik kameralarından iz süren polis, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Portakal ve elektronik cihazlar da ele geçirilip sahiplerine teslim edildi.

DALINDAN TOPLAYIP ÇALDILAR

Olay, 2 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Pekmezli Mahallesi'nde yaşandı. Narenciye bahçesindeki portakalların, dalından toplanarak çalındığını fark eden B.Ç., soluğu emniyette aldı. İhbar üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, 4 ton portakal çalan biri çocuk 4 kişiyi tek tek tespit etti.

4 TON PORTAKALA 11 BİN LİRA

Kimliği tespit edilen B.A. (23), H.A. (20), V.Ö. (24) ile S.M.'nin (16), aynı gün bir evden de 2 televizyon ve bir inverter cihazı çaldığı da belirlendi. Polis, söz konusu zanlıları, düzenlediği eş zamanlı şok baskınlarla kıskıvrak yakaladı. E.K.'nın evinden çalınan elektronik eşyalar bulunurken, şüphelilerin 4 ton portakalı da Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 11 bin lira karşılığında sattığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki sorgularında da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Polis, yürüttüğü soruşturma portakalları halde satın alan komisyoncu M.T. ile bağlantıya geçip, ürünlere el koydu. Ekipler, portakallarla birlikte elektronik cihazları sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen B.A., H.A. ve V.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi; S.M. de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.