Portakal Kabuğunun Faydaları Nelerdir? Portakal Kabuğu İle Zayıflanır Mı, Yararları Ve Zararları Neler?

En sevilen turunçgillerden olan portakal, tam bir besin deposudur. Bununla birlikte portakal kabuğunun faydaları da saymakla bitmez. Portakal tüketildiğinde kabukların atılmaması gerekir. Çünkü portakal kabuğu portakalın iç kısmından daha yoğun bileşenlere sahiptir ve sağlığımız için daha çok yararları olduğu söylenmektedir. Bu bileşenler arasında karbonhidrat, protein, lif ve protein yağı bulunmaktadır. Portakal kabuğunun tadı acı olduğu için doğrudan tüketimi zordur. Böylece tüketiminde farklı alternatifler bulunmaktadır. Bu yazımızda sizler için portakal kabuğunun faydaları hakkındaki bilgileri derledik. İşte detaylar...

Portakal Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Diğer pek çok meyvede olduğu gibi portakal ve kabuğu da bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli bir yer edinmektedir. Bağırsakları çalıştırır ve metabolizmayı hızlandırır. Kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kötü kolesterol yükseldikçe kalp ve damar hastalıkları oluşmaktadır. Bunun için de portakal kabuğu çayı önerilmektedir. Portakal kabuğu, vücudun mikrop ve bakterilerden arınmasını sağlar.

Ayrıca bunun dişleri beyazlattığı söylenmektedir. Portakal kabuğunun diş minesini temizleme özelliği vardır. Bu nedenle diş çevresindeki lekeleri ve tortuları gidermek için portakal kabuğuyla peeling yapılabilmektedir. Hücrelerin yenilenmesinde etkilidir. Böylece kızarma, yanma, tahriş ve benzeri durumlarda hızlı bir iyileşme sağlar.

İçerisinde antioksidan maddeler barındıran portakal kabuğu, cilt sağlığını korumada görev almaktadır. Kozmetik ürünlerde de sıkça adını duyurmaktadır. Ayrıca saçları güçlendirmede ve kepek önlemede alternatif bir yöntem olabilmektedir. Bunların dışında kanser riskini de azaltmaktadır.

Portakal Kabuğunun Zararları Nelerdir?

Portakal kabuğunun insanlara faydaları olduğu gibi zararları da olabilmektedir. Özellikle aşırı tüketimi sonucu insan sağlığını olumsuz yöne etkilendiği söylenir. Portakal kabuğunun ana bileşenlerinden biri sinefrindir. Vücut üzerinde uyarıcı olan bu madde bir süre sonra kendinizi bitkin ve yorgun hissetmenize sebep olabilmektedir. Bu da baş ağrısı ve görme sorunlarına sebep olmaktadır.

Portakal Kabuğu ile Zayıflanır Mı?

Portakal kabuğunun metabolizma hızını arttırdığından bahsetmiştik. Bu sayede yağ yakımını ve kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Böylece portakal kabuğu çayı sıkça önerilmektedir. Aynı zamanda sindirim sisteminin korunmasında ve temizlenmesinde görev alması açısından da önemi büyüktür.