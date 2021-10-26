Portakallı parfe tarifi: MasterChef Portakallı parfe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Portakallı parfe tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Portakallı parfe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

PORTAKALLI PARFE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PORTAKALLI ÇİKOLATALI PARFE MALZEMELER

1 paket (80 gram) bitter çikolata

2 çorba kaşığı kakao

2 çorba kaşığı sıcak su

100 ml krema

1 adet yumurta

Yarım su bardağı tozşeker

1 paket krem şanti

Yarım su bardağı soğuk süt

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

3-4 dilim kakaolu kek

Portakal sos için:

1 tatlı kaşığı mısır nişastası

1 çorba kaşığı tozşeker

Yarım portakalın rendelenmiş kabuğu

1 adet portakalın suyu

Süslemek için:

Portakal dilimleri

PORTAKALLI ÇİKOLATALI PARFE YAPILIŞI

Çikolatayı iri parçalara ayırıp, benmari usulü eritin. Kakao ve suyu ilave edip, karıştırın. Çikolatanın bulunduğu kabı, sıcak su bulunan kabın içinden alın ve kremayı ekleyin. Pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıp, soğumaya bırakın. Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta çırptıktan sonra çikolatalı karışıma katıp, 1-2 dakika daha çırpın. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Çikolatalı karışıma ilave edip, tekrar çırpın ve alüminyum kağıt serili dikdörtgen bir kaba yarısını boşaltın.

Üzerine küçük parçalara ayırdığınız kek dilimlerini koyun ve kalan karışımı boşaltın. Üzerini streç filmle kapatın ve donması için buzdolabında 2 saat bekletin. Portakal sos için nişasta, tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kapta karıştırın. Portakal suyunu ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Dilimledikten sonra portakal sos ve portakal dilimleriyle birlikte servis yapın.

Afiyet olsun ...