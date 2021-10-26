Portakallı parfe tarifi: MasterChef Portakallı parfe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Portakallı parfe tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Portakallı parfe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Süslemek için:
Portakal dilimleri
Çikolatayı iri parçalara ayırıp, benmari usulü eritin. Kakao ve suyu ilave edip, karıştırın. Çikolatanın bulunduğu kabı, sıcak su bulunan kabın içinden alın ve kremayı ekleyin. Pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırıp, soğumaya bırakın. Yumurta ve tozşekeri derin bir kapta çırptıktan sonra çikolatalı karışıma katıp, 1-2 dakika daha çırpın. Krem şantiyi soğuk sütle çırpın ve rendelenmiş portakal kabuğunu ekleyin. Çikolatalı karışıma ilave edip, tekrar çırpın ve alüminyum kağıt serili dikdörtgen bir kaba yarısını boşaltın.
Üzerine küçük parçalara ayırdığınız kek dilimlerini koyun ve kalan karışımı boşaltın. Üzerini streç filmle kapatın ve donması için buzdolabında 2 saat bekletin. Portakal sos için nişasta, tozşeker ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kapta karıştırın. Portakal suyunu ekleyin ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Dilimledikten sonra portakal sos ve portakal dilimleriyle birlikte servis yapın.
Afiyet olsun ...