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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:15 Son Güncelleme: 16.3.2023 12:06

POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama… İşte suç aletleri…

Banka sistemlerinde usülsüz işlemler ve “POS Dolandırıcılığı” yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran çetenin 9 üyesi tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama… İşte suç aletleri…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; banka sistemlerinde usülsüz işlemler ve "POS Dolandırıcılığı" yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir çeteyi operasyonla çökertti. İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Çetenin 24 üyesi "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 39 POS Cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartları, 400 bin lira nakit para, 49 adet tarihi eser sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çete üyeleri yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 kişi tutuklandı. 13 kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 kişi ise serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.


POS Dolandırıcıları'na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video

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POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama… İşte suç aletleri…
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