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Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:31 Son Güncelleme: 21.11.2022 14:39

Posa havuzuna düşerek can verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Osman Akçın (71) bahçesinden topladığı zeytinlerin yağını çıkartmak için geldiği fabrikanın arkasında bulunan ve yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak adlandırılan atıklarının toplandığı havuza düşerek hayatını kaybetti.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Posa havuzuna düşerek can verdi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Cumartesi saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ali Osman Akçın, bahçesindeki zeytinleri toplayarak yağını sıktırmak için fabrikaya götürdü.

Selimiye Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasına eşi Raşide Akçın ile birlikte zeytinlerini getiren yaşlı adam, sırasını beklemeye başladı. Saat 13.15 sıralarında fabrikanın çevresinde gezintiye çıkan adam, uzun süre dönmeyince meraklanan eşi Raşide Akçın aramaya çıktı. Telefonunu da arabasında bırakan eşine ulaşamayan kadın, fabrika işletmecilerine durumu bildirdi. Aramalara rağmen yaşlı adama ulaşılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramaların ardından gece fabrikanın arka kısmında bulunan, yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak atıklarının toplandığı havuzda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Ali Osman Akçın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Morgdaki işlemlerin ardından Akçın, Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verildi.

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Posa havuzuna düşerek can verdi
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