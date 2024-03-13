Poşete sardığı cesetle 10 gün yaşadı

İstanbul Bağcılar'da başına aldığı darbe sonucu ölen Songül Kurt'u poşetlere saran Ensar Avuç'un, cesetle 10 gün boyunca aynı evde yaşadığı ortaya çıktı. Yaklaşık 3 ay önce Ensar Avuç (60) ile tanışan Songül Kurt, Avuç'un Bağcılar'daki evinde yaşamaya başladı ancak Songül Kurt başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Avuç, cesedi poşetlere sarıp evin bir odasına bıraktı. Avuç'un evine gelen 2 misafirin, evde gördüklerini anlattıkları arkadaşı polise ihbarda bulundu. 10 Şubat'ta gelen ihbarı değerlendiren polis, eve baskın düzenledi ve poşete sarılı kadın cesediyle karşılaştı. Olay yeri ve Adli Tıp Kurumu incelemesinin ardından Kurt'un başına aldığı darbeyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Ensar Avuç'u ve Avuç'un evine misafir olarak gelen R.B. ve O.D.'yi gözaltına aldı. Avuç'un ifadesinde Songül Kurt'un kafasını sehpaya çarptıktan sonra hayatını kaybettiğini ve korktuğu için durumu bildirmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu bildirildi.