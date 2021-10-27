Poşetle perdeleme yaparak turistleri soydular! İki yankesici suçüstü yakalandı

İstanbul'da O.A. ve R.G. isimli iki yankesici; son iki ayda Güngören İlçesi'ne bağlı Merter'de üç yabancı uyruklu turistin 20 bin lira ve sekiz bin 700 dolar nakit parasını çaldı. İddalara göre döviz bürolarının önünde bekleyen yankesiciler "Para Tanıtma" bahanesiyle yaklaştıkları yabancı uyruklu turistlerin cüzdanlarından "Tırnakçılık" yöntemiyle fark ettirmeden paralarını aldı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda açık kimlikleri tespit edilen iki şüpheli; bir döviz bürosunun önünde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



"SİLAHLI TEHDİT" SUÇUNDAN ARANIYOR



Şüphelilerin üzerinde; olaylarda perdeleme yapmak amacıyla kullandıkları bir beyaz poşet ve 22 bin lira ele geçirildi. O.A. isimli şüphelinin "Yoklama Kaçağı" olduğu ve "Silahla Tehdit" suçundan ötürü arandığı ortaya çıktı. İki şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.A. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli işe "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.