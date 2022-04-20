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Giriş Tarihi: 20.4.2022 14:38 Son Güncelleme: 20.4.2022 14:44

Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halindeki araçlardan altı bin lira değerindeki teypleri çalan ve teypleri poşete koyarak kaçan bir kişiyi kısa sürede yakaladı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halindeki araçlardan altı bin lira değerinde üç adet teyp çalan ve çaldığı teypleri poşete koyarak kaçan hırsızın kimliğini kısa süre içerisinde tespit etti. E.G. (58) isimli hırsız yakalanarak gözaltı alındı.

Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video

Otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık ve benzeri asayiş suçlarından ötürü çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edilen, yine "Otodan Hırsızlık" suçundan arandığı ve bir yıl beş ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu saptanan E.G. yasal işlemlerinin ardından "Otodan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar
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