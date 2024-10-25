Postacı Şinasi vurgununda 270 yıl hapis istemi

aziantep'te 12 yıl önce posta dağıtım merkezinde çalışan Şinasi Kozan, "Büyük bir firma sermaye artırıyor. Ben de kendilerine para buluyorum. Karşılığında bana kâr payı veriyorlar" diyerek çevresinden para toplamaya başladı. İlk başta iş arkadaşlarından aldığı küçük paralara aylık yüzde 10 kâr payı veren Kozan, olayın çevreye yayılması üzerine ev, araba satıp para getirenlerden aldığı paralarla dolandırıcılığın çapını büyütüp şehirdeki bazı emlakçıları da işin içine kattı. Kozan, bir süre sonra vatandaşlardan aldıkları yüzlerce daire ve aracı başkalarının üzerine geçirip sattı ve kimseye ödeme yapmadı. Kozan'ın eşi H.K.'nın bir emlakçıya giderek eşinin birileriyle telefon görüşmesini yaptığını ve ortada herhangi bir şirket olmadığını, kocasının herkesi dolandırdığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen emlakçı ve mağdur vatandaşlar, Kozan'ı sıkıştırınca "İstanbul'da bir yalı var, onup satıp paralarınızı vereyim" dedi. 15-20 kişiyle İstanbul'a gittiklerinde gösterilen yalının başkasına ait olduğu öğrenilince Kozan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın duyulması üzerine mağdurlar art arda şikâyetçi olmaya başladı.Şinasi Kozan ve 6 sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 270 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya firari olan Şinasi Kozan haricindeki 6 sanık katıldı. Sanıklardan emlakçı olanlar Kozan'ı suçlayarak kendilerinin sadece tapuda devir işlemlerine aracılık ettiklerini iddia etti. Olayın en büyük mağdurlarından olan Şinasi'nin iş arkadaşı Ertan Kılıç "Şinasi'ye güvenip nakit para, ev, araba ne varsa verdim. Babam ve kardeşlerimden de aldı. Bu olaydaki zararım 20 milyon lira civarınadır" dedi. Tarafları dinleyen mahkemeye heyeti, halen firarda olan Şinasi Kozan'ın yakalanması için müzekkere çıkarılması, müştekilerin 3. kişilere devredilen mülklerine tedbir kararı konulması için asliye ceza mahkemelerine açtığı dava dosyalarının istenilmesi ve eksik tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.