Poyraz ve fırtına İstanbul’da esti gürledi! İstanbul’da etkili olan poyraz fırtınası zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul'da poyraz fırtınasının etkili olacağını duyurmuştu. Şiddetli poyraz nedeniyle çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Çarşamba gününden itibaren poyraz fırtınası etkisini sürdürürken hafta sonu nedeniyle vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hafta sonunda etkisini artıran poyraz nedeniyle Beşiktaş Sahili'nde bazı vatandaşlar yürümekte güçlük çektiler. Olta balıkçıları ise kıyıda şiddetli rüzgarın etkisi ile oltalarını tutmakta zorluk çektiler. Öte yandan, poyraz nedeniyle oluşan dalgalara aldırış etmeyen bazı vatandaşlarda denize girip güneşlendi.

Şiddetli rüzgarın kavurucu sıcakların ardından etkisini arttırmasından memnun olan vatandaşlar ise serin rüzgarın kavurucu sıcaklardan daha iyi olduğunu söylediler.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise şiddetli rüzgarın etkisini kaybedeceği ve önümüzdeki haftadan itibaren mevsim normallerinde bir havanın yaşanacağı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının ise rüzgarlı günlerde 25 civarında güneşli günlerde ise 30 civarında etkili olacağı belirtildi.