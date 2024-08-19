Poz verdikleri arabada can verdiler... Trafik kazasında ölen iki kardeş toprağa verildi

Nevşehir'in Emek Mahallesi Üsdat Necip Fazıl Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Arda Çölyen'in kullandığı otomobil, sürücüsü tespit edilemeyen tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Arda Çölyen ve araçta yolcu olarak bulunan kardeşi Ayberk Çölyen olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Çölyen kardeşler Nevşehir Külliye Camiinde kılınan cenaze namazından sonra, kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Çölyen kardeşlerin cenaze namazına ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çölyen kardeşlerin sürekli birlikte gezdikleri ve hiç ayrılmadıkları öğrenildi. Çölyen kardeşlerden geriye çok sevdikleri arabalarıyla verdikleri poz kaldı.