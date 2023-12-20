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Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:23 Son Güncelleme: 20.12.2023 12:00

Pozantı Belediyesi'nin 111 bin avro hibeli projesi başladı

Çukurova'dan Anadolu'ya geçiş noktasında bulunan ve özellikle doğa turizmi açısından görülmeye değer doğal güzelliklere sahip Adana'nın Pozantı ilçesi için geliştirilen Avrupa Birliği destekli proje, start aldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Pozantı Belediyesi’nin 111 bin avro hibeli projesi başladı

Adana'nın yayla turizminde öne çıkan ilçelerinden Pozantı Belediyesi'nin Çukurova Üniversitesi ve Karaisalı Belediyesi ortaklığında hazırlanan 111 bin avroluk "Orman Koruma ve Yangınlara karşı Yerel Yönetimlerin Dayanıklılığını Artırma" projesinin çalışmalarına başlandı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme-2 "Yeşil Gelecek İçin Şehir Eşleştirme" Hibe Programı kapsamında sundukları "Orman Koruma ve Yangınlara karşı Yerel Yönetimlerin Dayanıklılığını Artırma" projesinin önemine değindi.

Başkan Çay, proje ortağı olan Yunanistan'ın Rafina-Pikermi Belediyesi temsilcileri Isıdora Angeli ve Lanta Mazianna, KEAN Dernek temsilcileri Stavros Milinos ve Bellia Yasılıkı, proje ortaklarından Çukurova Üniversitesi temsilcileri Baran Yaşar, Proje Koordinatörü Necati Burak Öztürk, Proje Sekreteri Beyza Yıldırım ve diğer proje koordinatörleri ile birlikte bir araya geldiklerini söyledi.

Pozantı Belediyesi'nde düzenlenen ilk toplantıda ise projeye ilişkin yol haritası belirlendi.

Belirlenen yol haritasındaki çalışmaları ifade eden Başkan Çay,"Bundan sonraki süreçte proje ile ilgili neler yapmamız gerektiğine birlikte karar vererek projemizi başlatmış olduk. Karşılıklı verimli bir toplantı gerçekleştirdik, ardından saha çalışmaları ile ilgili de ziyaretler gerçekleştirdik. Bu kapsamda Adana Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüğü Yangınla Mücadele ekiplerinden de bilgiler alarak, tecrübelerini misafirlerimize aktarma fırsatı bulduk" dedi.

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Pozantı Belediyesi'nin 111 bin avro hibeli projesi başladı
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