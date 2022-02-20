Pozitif çıkan PCR testi ücretini iade etmeyen hastaneye ceza





İşletmelerin tüketicileri mağdur etmemesi gerektiğini söyleyen Gündüz, "Özel hastaneler acilde aldıkları ücretlerin çoğunu zaten devletten tahsil ediyor. Sağlık kuruluşları, devletten aldıkları parayı lütfen vatandaştan da almaya kalkmayın. Müşteri memnuniyeti denilen durum özel hastanelerde de geçerlidir. Burada hem kendileri zarar etmesinler hem de vatandaşı mağdur etmesinler. Tüketicilerimizi yormasınlar" diye konuştu.



PCR testi pozitif olan kişilerden ücret talep edilemeyeceğini belirten Gündüz, "E.B. bize başvurdu. CİMER'e başvurusunu yaptık. Hasta şüphelenerek özel bir hastaneye gidiyor ve yaptırdığı testte de pozitif çıkıyor. Kendisi bu durum karşısında bir üzüntü yaşamış ve kendisinden ücret talep edilmiştir. Bununla ilgili hastanelerin ücret talep edemeyeceği açık. Burada fazla inat etmenin, karşı çıkmanın anlamı yok" dedi.