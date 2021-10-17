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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Pozitif vakaların 3’te 1’i çocuk

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Pozitif vakaların 3’te 1’i çocuk
Türkiye'de özellikle gençler arasında koronavirüs vakaları artarken, bunların yüzde 40'ı 23 yaş altı kişilerden oluşuyor. SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, genç nüfusta aşılama oranlarının yaşlılara kıyasla daha düşük olduğunu söyledi. Yiyit, "Şu an pozitif vakalarda en büyük grup gençler. Üniversitelerin de açılmasıyla birlikte bu sayı daha da artacaktır. Gençler arasında ne kadar yüksek aşılama oranına yaklaşırsak pozitif hasta sayımızın ölüm oranlarına dönüşmesini o kadar engellemiş oluruz" dedi. Pozitif vakaların üçte birinin çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Yiyit, bunların yatışa ve yoğun bakıma çok fazla yansımadığını belirtti.
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Pozitif vakaların 3’te 1’i çocuk
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