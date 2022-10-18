Prefabrik çetesinde 17 şüpheli tutuklandı

Bazı vatandaşların, internet üzerinden prefabrik ev almak amacıyla yapmış oldukları işlemler sonucu dolandırıldıkları şikayeti üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harakete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan bir grubun oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları kandırarak yüksek miktarlarda kaporlar aldıkları ancak mal teslimi yapmadıkları belilendi. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu Sakarya ilinde Kocaeli Polisi ile birlikte 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve ofis olarak kullanılan dairelerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca,1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı ve sözleşme, senet gibi dökümanlarla birlikte yaklaşık suçtan elde edildiği değerlendirlen 285 bin lira nakit para ele geçirildi.

17 TUTUKLAMA

Operasyonda yakalanan şüphelilerden biri hakkında 32 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı bulunduğu, bir diğer şüpheli hakkında ise 17 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise aynı suçtan birer kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü emniyette alınan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, Kocaeli Adliyesine sevk edilen 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.