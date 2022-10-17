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Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:09 Son Güncelleme: 17.10.2022 13:37

Prefabrik çetesinde, 20 kişi adliyeye sevk edildi!

Kurdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 20’si tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.

ABBAS ÇAKAR

Son zamanlarda bazı vatandaşların, internet üzerinden prefabrik ev almak amacıyla yapmış oldukları işlemler sonucu dolandırıldıkları şikayeti üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harakete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda Kocaeli ve Sakarya illerinde bulunan bir grubun oluşturdukları sahte internet siteleri üzerinden prefabrik ev yapımı ve satımı vaadiyle vatandaşları kandırarak yüksek miktarlarda kaporlar aldıkları, ancak mal teslimi yapmadıkları belilendi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma sonucu Sakarya ilinde Kocaeli Polisi ile birlikte 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin ikamet ve ofis olarak kullanılan dairelerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca,1 sahte kimlik, çok sayıda dijital materyal ile pos cihazı ve sözleşme, senet gibi dökümanlarla birlikte yaklaşık suçtan elde edildiği değerlendirlen 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

5'İ PROFOSYONEL DOLANDIRICI

Operasyonda yakalanan şüphelilerden biri hakkında 32 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı bulunduğu, bir diğer şüpheli hakkında ise 17 ayrı "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şüphelinin ise aynı suçtan birer kaydı bulunduğu öğrenildi.

20 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi, ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 20 kişi sabah saatlerinde tamamlanan işlemleri sonrası geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Prefabrik çetesinde, 20 kişi adliyeye sevk edildi!
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