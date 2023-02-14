Prefabrik fırsatçıları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen ve bölgede binlerce binanın yıkılmasına onbinlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan deprem, fırsatçıları da harekete geçirdi. İstanbul Tuzla merkezli bir yapı şirketi, depremden 15 gün önce 20 Ocak'ta 252 bin TL'den satışa koydukları prefabrik yaşam alanlarının fiyatlarını, büyük depremlerin hemen ardından hızla güncelleyerek 450 bin TL'ye çekti.Bölgede 13.5 milyon vatandaşı etkileyen yüzyılın felaketini fırsata çevirmeye çalışan firma, özellikle depremin etkili olduğu 10 il için özel olarak satılık ilanları verdi. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve diğer illere özel olarak ilanlar açıldı. İlanlarda 70 metrekarelik yaşam alanına sahip prefabrik evlerin fiyatlarının 450 bin TL'den satışa çıkarılması dikkat çekti. Oysa aynı firma depremden sadece 2 hafta önce aynı yaşam alanlarını sadece 252 bin TL'den satıyordu.