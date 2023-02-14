Haberler Yaşam Haberleri Prefabrik fırsatçıları
Giriş Tarihi: 15.2.2023

Prefabrik fırsatçıları

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Prefabrik fırsatçıları
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen ve bölgede binlerce binanın yıkılmasına onbinlerce kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan deprem, fırsatçıları da harekete geçirdi. İstanbul Tuzla merkezli bir yapı şirketi, depremden 15 gün önce 20 Ocak'ta 252 bin TL'den satışa koydukları prefabrik yaşam alanlarının fiyatlarını, büyük depremlerin hemen ardından hızla güncelleyerek 450 bin TL'ye çekti.



Bölgede 13.5 milyon vatandaşı etkileyen yüzyılın felaketini fırsata çevirmeye çalışan firma, özellikle depremin etkili olduğu 10 il için özel olarak satılık ilanları verdi. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adana ve diğer illere özel olarak ilanlar açıldı. İlanlarda 70 metrekarelik yaşam alanına sahip prefabrik evlerin fiyatlarının 450 bin TL'den satışa çıkarılması dikkat çekti. Oysa aynı firma depremden sadece 2 hafta önce aynı yaşam alanlarını sadece 252 bin TL'den satıyordu.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili kaç gün uzadı? Okullar ne zamana kadar tatil?
SON DAKİKA: Borsa İstanbul'a yeni tedbirler geldi: Resmi Gazete'de hisse geri alımı kararı! SPK'dan açıklama...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Perdeyi balkona bağladı, mucize eseri kurtuldu: Kızıma sarıldım, Allah’a sığındım
Başkan Erdoğan'dan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: İftiralarını milletim affetmeyecek!
Son dakika: İstanbul'da o ilçeler alarm veriyor! Uzman isim İzmir'i hatırlattı, İstanbulluları uyardı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır, Kadın ve Erkek İçin Kılınışı Nasıl?
MHP lideri Devlet Bahçeli: Ahbapçılar ve Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır
ARKADAŞINA GÖNDER
Prefabrik fırsatçıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA