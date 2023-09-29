Haberler Yaşam Haberleri Prefer Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Tercih Bildiren Prefer İle İlgili Cümleler
Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:00

Prefer Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Tercih Bildiren Prefer İle İlgili Cümleler

Prefer yapısı bir şey tercih edildiğinde ve bu tercih İngilizce belirtilmek istendiğinde kullanılır. İngilizcede prefer anlamı taşıyan farklı kalıplar mevcuttur ve would rather bunlardan biridir. Bu özellikteki cümleler üç farklı şekilde oluşturulur. Kullanım bakımından farklı olsalar da bu cümleler anlam olarak aynıdır. Prefer cümleleri ile konu anlatımı, prefer yapısını anlatarak öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu durumda İngilizce Tercih bildiren prefer ile ilgili cümleler, konu için gerekli örnek cümleleri oluşturur.

Prefer Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Tercih Bildiren Prefer İle İlgili Cümleler

Prefer konusu İngilizce konuları kısmında bir alt başlıktır. Bu konu sayesinde bir şey tercih edildiğinde nasıl ifade edildiği öğrenilir. Prefer ile eş anlama sahip would rather yapısıyla da aynı anlam yakalanabilir. Prefer cümleleri üç farklı şekilde kurulmaktadır ve hepsinin kendine özel kuralları vardır. Bu kuralları en iyi ifade edecek başlık, prefer cümleleri ile konu anlatımı başlığıdır. İngilizce tercih bildiren prefer ile ilgili cümleler başlangıç, orta ve zor seviyede kurulabilen özelliktedir.

Prefer Cümleleri ile Konu Anlatımı

İngilizce konu anlatımları içerisinde prefer konusu vardır ve bu konu İngilizcede nasıl tercih bildirileceğini anlatır. Zaten prefer kelimesinin Türkçe karşılığı da tercih etmektir. Prefer ile ilgili cümleler üç şekilde ifade edilir. Cümlelerin yapısı farklı olsa da hepsinin anlamı aynıdır.

Prefer Konu Anlatımı

Prefer cümleleri hem fiil kullanarak hem de fiil kullanmayarak kurulabilir. Fiil kullanılan prefer cümleleri iki farklı yapıda ifade edilebilir. İlk olarak fiile ing eki getirilerek prefer cümlesi kurulabileceği söylenebilir. Örneğin:

  1. I prefer reading book to reading magazine. (Kitap okumayı dergi okumaya tercih ederim.)

Bu cümlede fiillere ing eki getirilmiştir ve iki fiil arasında to preparation gelmiştir.

2. We prefer car to bicycle. (Biz arabayı bisiklete tercih ederiz.)

Bu cümle yapısında sadece isim kullanılmıştır. İki isim arasına to preparation getirilmiştir.

3.I prefer to wear dress rather than trousers in my birthday. (Doğum günümde elbise giymeyi pantolon giyemeye tercih ederim.)

Bu cümle yapısı diğer cümlelere göre farklıdır. Diğer iki cümle de prefer ile birlikte isim ya da fiil kullanılmıştır. Bu cümlede ek olarak rather than kalıbı vardır.

İngilizce Tercih Bildiren Prefer ile İlgili Cümleler

Bu kısımda prefer ile ilgili cümleler karışık şekilde verilecektir. İngilizcede tercih bildiren prefer ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  1. We prefer going library to going funfair. (Biz kütüphaneye gitmeyi lunaparka gitmeye tercih ederiz.)
  2. I prefer speak English rather than Spanish in my class. (Ben sınıfımda İngilizce konuşmayı İspanyolca konuşmaya tercih ederim.)
  3. They prefer computer to tablet. (Onlar bilgisayarı tablete tercih ederler.)
  4. I prefer writing poem to writing history. (Ben şiir yazmayı hikâye yazmaya tercih ederim.)
  5. I prefer eating fish to eating chicken. (Ben balık yemeyi tavuk yemeğe tercih ederim.)

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Adana'da Seyhan ve Çukurova belediyelerine rüşvet operasyonu
Şahinler organize suç örgütüne operasyon: 41 örgüt üyesi yakalandı
Teröristbaşının yeğeni Ömer Öcalan’dan skandal sözler
Ermeni asıllı grup Beyrut'ta taşkınlık çıkardı! Lübnan güvenlik güçlerine saldırı
Yargıtay'dan Gezi Parkı Davası kararı: Baş provokatörlerin cezaları onandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Bu iş karakolda biter
Nice futbolcusu Alexis Beka Beka intihara teşebbüs ediyor! Beşiktaş istemişti
VERGİSİZ TELEFON SON DURUM: Fiyatlar yarıya iniyor! Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar ne zaman satılacak, şartları neler, yaş sınırı var mı?
Ciddiyeti elden bırakmıyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Prefer Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Tercih Bildiren Prefer İle İlgili Cümleler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA