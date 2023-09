Prefer Cümleleri İle Konu Anlatımı - İngilizce Tercih Bildiren Prefer İle İlgili Cümleler

Prefer konusu İngilizce konuları kısmında bir alt başlıktır. Bu konu sayesinde bir şey tercih edildiğinde nasıl ifade edildiği öğrenilir. Prefer ile eş anlama sahip would rather yapısıyla da aynı anlam yakalanabilir. Prefer cümleleri üç farklı şekilde kurulmaktadır ve hepsinin kendine özel kuralları vardır. Bu kuralları en iyi ifade edecek başlık, prefer cümleleri ile konu anlatımı başlığıdır. İngilizce tercih bildiren prefer ile ilgili cümleler başlangıç, orta ve zor seviyede kurulabilen özelliktedir.

Prefer Cümleleri ile Konu Anlatımı

İngilizce konu anlatımları içerisinde prefer konusu vardır ve bu konu İngilizcede nasıl tercih bildirileceğini anlatır. Zaten prefer kelimesinin Türkçe karşılığı da tercih etmektir. Prefer ile ilgili cümleler üç şekilde ifade edilir. Cümlelerin yapısı farklı olsa da hepsinin anlamı aynıdır.

Prefer Konu Anlatımı

Prefer cümleleri hem fiil kullanarak hem de fiil kullanmayarak kurulabilir. Fiil kullanılan prefer cümleleri iki farklı yapıda ifade edilebilir. İlk olarak fiile ing eki getirilerek prefer cümlesi kurulabileceği söylenebilir. Örneğin:

I prefer reading book to reading magazine. (Kitap okumayı dergi okumaya tercih ederim.)

Bu cümlede fiillere ing eki getirilmiştir ve iki fiil arasında to preparation gelmiştir.

2. We prefer car to bicycle. (Biz arabayı bisiklete tercih ederiz.)

Bu cümle yapısında sadece isim kullanılmıştır. İki isim arasına to preparation getirilmiştir.

3.I prefer to wear dress rather than trousers in my birthday. (Doğum günümde elbise giymeyi pantolon giyemeye tercih ederim.)

Bu cümle yapısı diğer cümlelere göre farklıdır. Diğer iki cümle de prefer ile birlikte isim ya da fiil kullanılmıştır. Bu cümlede ek olarak rather than kalıbı vardır.

İngilizce Tercih Bildiren Prefer ile İlgili Cümleler

Bu kısımda prefer ile ilgili cümleler karışık şekilde verilecektir. İngilizcede tercih bildiren prefer ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir: