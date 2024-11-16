Prematüre mucizeler yürekleri ısıttı

Bugün 17 Kasım "Dünya Prematüre Farkındalık Günü". İşte Türkiye'nin dört bir yanından prematüre bebeklerin hayata tutunduğu sıcacık öyküler:Gaziantep Şehir Hastanesi'nde henüz 26 haftalıkken 700 gram ağırlığında doğan Anzılha Çalışkan, sevk edildiği Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 140 günlük tedavinin sonunda 2 kilo 60 gram ağırlığa ulaştı. Yenidoğan uzmanı Dr. Samet Benli, "Uzun süre solunum desteği aldı. Tüm vücudu olgunlaşmadığı için biz ona beslenme desteği verdik. Şu an 2 kilonun üzerinde ve artık annesi tarafından beslenebiliyor" diye konuştu.1 kilo 495 gram ve 1 kilo 865 gram ağırlığında dünyaya gelen ikizler Alper Ege ve Ahmet Alp, bir aylık zorlu yoğun bakım sürecinin ardından sağlıklarına kavuştu. Anne Elveda Akkaya, "Prematüre doğan bebeklerin gelişimlerine yönelik bir tedirginliğimiz oldu. Ancak gelinen süreçte bu tedirginliklerimizin hiçbiri kalmadı" dedi.Doğumda ikizi ölen prematüre bebek ve annesi, zorlukları ailesi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle atlattı. Anne Fatma Yaz, "Diğer çocuğumu kaybettim, bayağı bir umutsuzdum 'bunu da kaybedeceğim' diye. 620 gram çok düşük, 'yaşamaz' diye düşündüm ama doktorlarımız sayesinde bebeğim Ali Rıza hayata tutundu" dedi.Aylin ve Özgür Uygun çifti, 1 kilo 80 gram prematüre olarak dünyaya gelen kızları Ekin'in 14 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyor. Anne Aylin Uygun, "Artık 2 kilo 800 gram oldu. Ekin'e sağlıklı bir şekilde bakabiliyorum" dedi. AA