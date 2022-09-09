Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Premier Lig maçları ertelendi mi? İngiltere Premier Lig maçları oynanmayacak mı?

Kraliçe hayatını kaybetti ve Krallık'ta yas başladı. 12 gün yas sürecek ve birçok etkinlik iptal edilmiş durumda. Futbolseverler de Premier Lig ertelendi mi, Premier Lig bu hafta maç var mı sorusu yöneltiliyor. İskoçya'da maçlar ertelenirken, İngiltere'de ne olacak henüz belli değil. Peki, Premier Lig maçları oynanmayacak mı? İşte detaylar...
KRALİÇE HAYATINI KAYBETTİ
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümü 'Londra Köprüsü yıkıldı' parolasıyla duyuruldu. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi. Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından yeni kral 73 yaşındaki Prens Charles oldu. Ülkede 12 gün yas ilan edilecek.
PREMIER LIG ERTELENDİ Mİ?
Kraliçe'nin ölümü sırasında Arsenal, Zürih maçı oynanıyordu. Haber gelmesinden sonra Arsenal sosyal medya hesabı paylaşım yapmayı durdurdu.
İngiltere Championship Ligi, Cuma günü oynanacak Burnley – Norwich ve Tranmere Rovers – Stockport County maçlarının ertelendiğini duyurdu. Bugün itibariyle detaylar belli olacak. Bu haftaki maçların iptal edilmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra İskoçya'da oynanacak olan Dunde – Cove Rangers maçları da ertelendi.
PREMİER LİG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2022 – 2023 sezonunda Premier Lig Bein Sports 3 üzerinden izleyicilere sunulacak. Bein Sports, aynı zamanda Süper Lig'in de resmi yayıncısı olarak yer alıyor. Aynı zamanda Beinconnect üzerinden de izlenebilir.
Premier Lig'in 2025 yılına kadar BeinSports'ta yer alacağını söylemek gerek.
PREMİER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Premier Lig maçları BeinSports ekranından şifreli şekilde yayınlanacak.