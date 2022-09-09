Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünden sonra Premier Lig maçları ertelendi mi? İngiltere Premier Lig maçları oynanmayacak mı?

Kraliçe hayatını kaybetti ve Krallık'ta yas başladı. 12 gün yas sürecek ve birçok etkinlik iptal edilmiş durumda. Futbolseverler de Premier Lig ertelendi mi, Premier Lig bu hafta maç var mı sorusu yöneltiliyor. İskoçya'da maçlar ertelenirken, İngiltere'de ne olacak henüz belli değil. Peki, Premier Lig maçları oynanmayacak mı? İşte detaylar...