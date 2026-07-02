Premier lig’de ilk Türk patron

INBUSINESS Dergisi'nin Temmuz sayısı yayımlandı. Dünya Kupası nedeniyle futbolla yatıp futbolla kalktığımız bu günlerde dergi kapak söyleşisini İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile yaptı.
Dergiye verdiği röportajda Ilıcalı, hem futbol yatırımı hem de medya ve girişimcilik alanındaki büyüme stratejisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Premier Lig'e yükselişi "hayatının en büyük gururu" olarak nitelendiren Ilıcalı, küresel futbol sahnesindeki konumlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Dünyanın en çok izlenen liginde bir Türk kulüp sahibi olmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, Hull City yatırım sürecinin başlangıcında aldığı tepkilere de değindi. "Bana herkes 'Deli misin?' dedi. TV8'i aldığımda da aynı şeyi söylediler. Ama ben risk almaktan korkan biri değilim" ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, iş modelini ise şu sözlerle açıkladı:
"Ben topu hep ceza sahasına getiririm. Şans dediğiniz şey de orada başlar. 15 şut atarsanız biri defansa çarpıp gol olabilir. Önemli olan pozisyon üretmektir."
"VARLIĞIN OLMAMASI BİZİM İÇİN AVANTAJDI"
Hull City satın alma sürecine ilişkin finansal değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, kulübün satın alındığı dönemde varlık yapısının yatırım kararını kolaylaştırdığını şu sözlerle anlattı:
"Kulübü 20 milyon sterline aldım. Eğer ciddi varlıkları olsaydı fiyat 60 milyon sterline çıkardı. Varlık olmaması bizim için avantaj oldu. Çünkü ben parayı oyuncuya harcamak istiyordum."
Fortuna Sittard deneyimine de değinen Ilıcalı, futbol yatırımındaki ölçek hedefinin zaman içinde büyüdüğünü ifade etti ve "Hollanda'da geçirdiğim dönem bana büyük hedefler koymam gerektiğini gösterdi. Benim hedefim her zaman İngiltere'de, Premier Lig seviyesinde bir kulüp sahibi olmaktı" diye konuştu.
Ilıcalı, Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesiyle birlikte kulüp değerinin ciddi biçimde arttığını belirtti. "Kulübün değeri bugün 250–300 milyon sterlin seviyesine ulaştı. İki sezon daha Premier Lig'de kalırsak bu rakam 450–550 milyon sterline çıkabilir" dedi.
MEDYA YATIRIMLARI VE GLOBAL BÜYÜME
Ilıcalı, medya tarafındaki operasyonlara ilişkin olarak Acun Medya ve TV8'nin performansına da değindi. TV8'in sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturduğunu ifade eden Ilıcalı, EXXEN platformunun ise Şampiyonlar Ligi döneminde 1 milyon aboneyi aştığını, mevcutta ise yaklaşık 400 bin abone ile faaliyetini sürdürdüğünü aktardı.
Ayrıca Almanya, ABD ve Latin Amerika pazarlarında yeni büyüme planlarının devam ettiğini belirten Ilıcalı, bir yıl içinde TV8'i halka açmayı planladıklarını da anlattı.
Ilıcalı, iş dünyasındaki en büyük risk algısının finansal değil insani sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Yüzlerce kişinin sorumluluğunu taşımak en büyük risktir" ifadelerini kullandı.
Premier Lig hedeflerine ilişkin değerlendirmesinde Ilıcalı, Leicester City'nin şampiyonluk hikayesine atıfta bulunarak, "Futbolda imkansız yok. Leicester City bunun en büyük örneği. Neden benzer bir hikaye bizden çıkmasın?" dedi.
SERVETİ HAKKINDA KONUŞTU
Medya ve yatırım portföyüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ilıcalı, kişisel servet ve şirket yapısına ilişkin olarak şunları söyledi:
"Ben tek başıma bir yapı kurdum. Şirketler, yatırımlar, markalar… Hepsini topladığınızda 1 milyar doların üzerinde bir servetten bahsedebiliriz."
KISA KISA
Hull City'yi satın alırken herkes size ne dedi: Deli misin?
-Hayatımın en pahalı hatası neydi: Şükürler olsun pahalı bir hata yapmadım.
-Premier Lig'e çıkamasaydınız ne olacaktı? 70 milyon sterlin daha yatırım yapar mıydınız: Yapardım. Çünkü o yola baş koymuştum. Takımı güçlendirerek yola devam ederdim.
-Türkiye'den dünya markası çıkartamamanın önündeki en büyük engel ne: Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dünyanın marka yaratma dönemini kaçırdık. Şimdi daha büyük oynuyoruz ama o tren kaçtı. Bugün THY ve Nusret dışında aklımıza başka dünya markası gelmiyor. Ben bu saatten sonra da çıkacağını düşünmüyorum.
-Başarıyı para mı getiriyor, cesaret mi: Cesaret. Doğru risk almalı ama deli cesaretinden bahsetmiyorum.
-Bugün 30 yaşındaki Acun Ilıcalı karşınızda otursa, Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmış Acun ona hangi üç tavsiyeyi verirdi: Tek tavsiyem olur. Acun sakın kıpraşma, nefes bile alma devam et derdim.
-Sizi en çok korkutan iş riski nedir: İnsanların sağlığı. Bu sene maalesef Yunanistan'da kötü bir kaza yaşadık. Bu anlamda yüzlerce kişinin sorumluluğunun bende olması en büyük iş riski bana göre.
-Sizce Dünya Kupası'nı kim alır? Arjantin ya da Brezilya, Avrupa'dan da İngiltere olabilir.