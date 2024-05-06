Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki plastik parça üretim fabrikasında önceki gün meydana gelen olayda, fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin (48) ise makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.