Prizdeki şarj aleti evi yaktı

Kırıkkale'de, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında Can Atatekin'e ait dairenin yatak odasında yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran duman dolayısıyla apartmandan çıkamayan vatandaşlar balkonlara çıktı. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin kontrolünde tahliye edildi. Yatak odasında prizde takılı şarj cihazından çıktığı değerlendirilen yangın hasara neden oldu.