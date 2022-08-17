Haberler Yaşam Haberleri Prizdeki şarj aleti evi yaktı
Giriş Tarihi: 17.8.2022

Prizdeki şarj aleti evi yaktı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Prizdeki şarj aleti evi yaktı
Kırıkkale'de, Bağlarbaşı Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katında Can Atatekin'e ait dairenin yatak odasında yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı saran duman dolayısıyla apartmandan çıkamayan vatandaşlar balkonlara çıktı. Yangının itfaiye ekiplerince söndürülmesinin ardından bina sakinleri, itfaiye ekiplerinin kontrolünde tahliye edildi. Yatak odasında prizde takılı şarj cihazından çıktığı değerlendirilen yangın hasara neden oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Ağustos 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, nasıl öğrenilir? SMS ve e-Devlet ile bugün evde bakım maaşı sorgulama!
MasterChef ana kadroya kim girdi, hangi yarışmacı? 16 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, 14. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
Bakan Soylu ve Vali Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama: Sorumlular hakkında soruşturma açıldı
Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda? 2022 UEFA Avrupa Ligi Austria Wien Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? - FB MAÇI CANLI YAYIN
Güncel Sigara fiyatları: 15 Ağustos 2022 Sigara zammı sonrası JTI, BAT, Philip Morris marka sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin TL'yi aştı! 2022 Emekli promosyonu veren bankalar listesi: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
YKS taban puanları 2022: ÖSYM ile 2 yıllık - 4 yıllık YKS ek tercih üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlar
Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan flaş S-400 açıklaması
Son dakika: Yeşilçam'ın usta ismi Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Prizdeki şarj aleti evi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA