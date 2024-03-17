Prof. Dr. Gökoğlu’ndan uyarı ‘Denizalalarına sakın dokunmayın’

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde Antalya kıyılarında görülen tonlarca denizanalarına temas halinde ciddi etkileri olduğunu söyledi. Gökoğlu, Antalya kıyılarında görülen denizanalarının Hint ve Pasifik Okyanuslarının tropik sıcak sularına özgü bir denizanası türü olduğunu söyledi. Bu türün 1970'li yıllardan itibaren Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e geldiğini de belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Göçebe ve başıboş dolaşan bu türün Doğu Akdeniz'de hızla çoğaldı. Şu sıralar akıntılarla batıya doğru sürüklenmektedirler. Bu yıl çok yoğun görülmektedir." dedi.

ONLARCA ZARARI VAR

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Balıkçı ağlarına takılan denizanalarının artık ekosistemi tehdit ettiğini söyledi. Denizanalarının çevre kirliliği ve turizme zarar verdiğini de belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "denizanaları balıkçı sağlığına, ağın av gücüne, zaman kaybına, yakıt tüketimine, ekosisteme, çevre kirliliğine, insan sağlığına, denizden su alım ünitelerine, çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır. Akdeniz'de bu kadar çoğalmalarının çeşitli nedenleri olsa da esas nedenler" dedi.

AKDENİZ HIZLA KİRLETİLİYOR

Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu Akdeniz'in giderek kirlenmesine dikkat çekti. Denizanalarının küresel ısınma, predetörlerinin olmaması ve çoğalması için Akdeniz'de ortam koşullarının çok uygun olmasına dikkat çeken Prof. Dr. Gökoğlu, "Doğu Akdeniz'e Nil nehri ve kıyı devletlerinden çok fazla besin girdisi olmaktadır. Bu faktörler tetikleyicilerdir. Türü sualtından da gözlüyoruz. Diple teması olanları çıyan, yengeç ve salyangoz gibi bazı deniz canlıları tüketiyor. Bir denizanası üzerinde irili ufaklı 35 çıyan saydık. Kayalık bölgelerdeki denizanaları çıyanların saldırısına uğruyor. Dolayısıyla dipten yükselemiyorlar ve tüketiliyorlar. Böylece ekosistem içinde yok oluyorlar. Her yıl olduğu gibi bahar sonu, yaz başlangıcı geçişler tamamlanacak. Umarım yaza kalmazlar. Denizanalarının bu kadar çoğalmasını bir uyarı olarak algılıyorum. Çünkü Akdeniz kirleniyor, kıyı devletleri kirletiyor ve çok fazla av baskısı var. Son zamanlarda kıyılara vuran denizanalarına insanlarımızın temas ettiğini görüyoruz. Zehirli oldukları için temastan kaçınsınlar. Riskli canlılardır." diye konuştu.