Prof. Dr. Gürdoğan son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti kurucularından ve Türkiye'nin önemli düşünürlerinden olan yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Gürdoğan'ın cenazesi dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Prof. Dr. Gürdoğan'ın naaşı cenaze namazının öğle namazını müteakip kılınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Eskişehir'de götürüldü.Prof. Dr. Gürdoğan'ın "Teknolojinin Ötesi", "Kültür ve Sanayileşme", "Hicaz'dan Endülüs'e", "Zamanı Aşan Şehirler" gibi birçok eseri bulunuyordu. Üstün ahlak ve faziletiyle tanınan Mehmet Zahid Kotku Hoca'yı anlattığı 'Görünmeyen Üniversite' kitabı en çok bilinen eserleri arasında yer alıyordu. Eskişehir'de 1945 yılında doğan Gürdoğan'ın eğitim hayatı ise dopdolu geçti. Ortaokulu Mihalıççık'ta, liseyi Eskişehir'de okuyan Gürdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. 1972'de Erzurum AÜ İşletme Fakültesi'ne akademik çalışmalara başlayarak asistanlık yaptı. Buradan 1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde İşletme Ekonomisi üzerine doktorasını tamamladı. 1987'de doçent, 1994'te profesör olan Gürdoğan, 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. İslami hassasiyeti edebi bir zeminde ihya etme amacıyla çıkarılan Mavera dergisinin kurucularından olan Gürdoğan evli ve 3 çocuk babasıydı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.