Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir kimdir? YÖK üyesi Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir kimdir sorusunun yanıtı YÖK üyeliklerinin açıklanmasıyla beraber araştırılıyor. Resmi Gazete atama kararlarına göre atanan Halit Eyüp Özdemir, 1975 yılında İstanbul`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamlamıştır. İşte Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir hayatı
1975 yılında İstanbul`da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul`da tamamladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi`nden mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans programına katıldı.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı`nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. "Düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girişi" başlıklı teziyle 2000 yılında yüksek lisansını tamamladı ve yine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü`nde doktora çalışmalarına başladı.
2005 yılında, "Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri" başlıklı teziyle doktor unvanını alan Özdemir, 2006 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı.
Sonrasında akademik hayatına devam eden Özdemir, son olarak YÖK üyeliğine atandı.