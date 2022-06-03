Prof. Dr. Mürteza Bedir kimdir? Yeni YÖK üyesi Mürteza Bedir kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslâm Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaya devam etti.

2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında halen mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak göreve başladı. Mart 2013'ten itibaren aynı fakültede dekanlık görevini sürdürmektedir.