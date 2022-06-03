Prof. Dr. Mürteza Bedir kimdir? Yeni YÖK üyesi Mürteza Bedir kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

YÖK üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir hayatı ve kariyeri ile gündemdeki yerini aldı. Akademik hayatı merak edilen yeni Yükseköğretim Kurulu üyesi kitaplarıyla da araştırılıyor. Bu noktada "Mürteza Bedir kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları yanıt arıyor. YÖK'e atanan 5 isimden biri olan profesör arama geçmişlerinde yerini aldı. İşte Prof. Dr. Mürteza Bedir kitapları ve makaleleri…
PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR KİMDİR?
Prof. Dr. Mürteza Bedir 1968 yılında Sivas, Suşehri'nde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere'ye gitti.
Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını (LLM, 1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümü'nde "Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)" adlı teziyle doktora derecesini aldı (1999).
2000 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2002-2003 akademik yılında Suriye Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla bu ülkede araştırmalarda bulundu. 2005 yılında İslâm Hukuku doçenti oldu ve 2010 yılı sonuna kadar Sakarya Üniversitesi'nde doçent olarak çalışmaya devam etti.
2007-2008 akademik yılında Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir hoca olarak araştırmalarda bulundu. Ocak 2011 yılında halen mensubu olduğu İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde profesör olarak göreve başladı. Mart 2013'ten itibaren aynı fakültede dekanlık görevini sürdürmektedir.
2015 yılında İslâm Konferansı Teşkilatı'na bağlı Uluslararası Fıkıh Akademisi Türkiye temsilciliğine atanan Bedir, aynı yıl DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan Mürteza Bedir, Arapça ve İngilizce bilmektedir.
Mürteza Bedir'in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber'in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber'in Otoritesi başlıklı kitapları yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi vardır.