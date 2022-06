Prof. Dr. Mürteza Bedir kimdir? Yeni YÖK üyesi Mürteza Bedir kaç yaşında, nereli, kitapları neler?

PROF. DR. MÜRTEZA BEDİR KİMDİR?

Prof. Dr. Mürteza Bedir 1968 yılında Sivas, Suşehri'nde doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı. 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı ve 1994 yılında aynı üniversite adına YÖK bursuyla lisansüstü çalışmalarını tamamlamak için İngiltere'ye gitti.

Londra Üniversitesi, School of Oriental and African Studies (SOAS), Hukuk Fakültesi'nde yüksek lisansını (LLM, 1996) tamamladı. Manchester Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ortadoğu Araştırmaları Bölümü'nde "Early Development of Hanafi Legal Theory (Usul al-fiqh)" adlı teziyle doktora derecesini aldı (1999).