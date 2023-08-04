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Giriş Tarihi: 4.8.2023 14:22 Son Güncelleme: 4.8.2023 14:26

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Adanalılarla buluştu

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansa İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu katıldı. Adana halkı konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Adanalılarla buluştu

Yüreğir Belediyesi Kültür Sanat Günleri çerçevesinde düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Adanalılarla buluştu. Konferansa, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın, Adana İl Müftüsü Mehmet Taşcı ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN KOCAİSPİR AĞIRLADI

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda salonu dolduran vatandaşlar, Nihat Hatipoğlu'nu can kulağıyla dinledi. İlahiyatçı Hatipoğlu 'Dosta Doğru' söyleşisinde Peygamber Efendimizi (S.A.V.) tüm yönleriyle anlatırken, duygu dolu anlar yaşandı. Açılış konuşmasında Prof. Dr. Hatipoğlu'nu Adana'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Hatipoğlu'na çiçek ve tablo takdim etti.

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Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Adanalılarla buluştu
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