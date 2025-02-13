Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Trabzon’da vatandaşlarla buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Milli Türk Talebe Birliği Trabzon Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Kandil Özel Programı, akademisyen ve ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu ve MTTB Trabzon İl Başkanı Eray Öztürk de katıldı.

MANEVİ YOLCULUK YAŞATTI

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, İslam'ın barış ve merhamet dini olduğunu vurgulayarak, katılımcılara manevi bir yolculuk yaşattı. Hatipoğlu, üç ayların insan hayatındaki önemine de değinerek bu mübarek günlerin affedilmek ve günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirtti.

DEĞERLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ SAHİPLENMELİYİZ

Pogramda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Berat kandili vesilesiyle düzenlenen programımızda Nihat Hatipoğlu hocamız, kendine has üslubuyla bizlere ışık tuttu. Burada insanlığa dair hak ve hukuk kavramlarını hatırlamanın önemini vurgulamak istiyorum. İnsanlık, bugün tarihin belki de en ağır sınavlarından birini veriyor. Maalesef Gazze'de yaşananlar, kadınların ve çocukların hedef alınması, inançlarından dolayı insanların katledilmesi gibi vahim olaylar, değerlerimize ve medeniyetimize olan sorumluluğumuzu artırıyor. Bizim medeniyetimiz, barış ve merhamet medeniyetidir; insan ve insanlığa dair hakları savunmayı ilke edinmiştir" dedi.