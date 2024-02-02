Prof. Dr. Rüveyde Bundak’a Hizmet Ödülü

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği ve Ulusal Çocuk Diyabet Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ve çocukluk çağı diyabetinin tüm yönlerinin tartışılarak diyabet ekiplerinin bilgi, becerilerinin güçlenmesini hedefleyen sempozyumda alanında uzman birçok bilim insanı bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyumda; son yıllarda diyabet yönetiminde sağlanan teknolojik kazanımlar ele alındı. Sempozyumda; Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüveyde Bundak'a, kariyeri boyunca diyabetli çocuklar için yaptığı gönüllü çalışmalar, diyabetli çocuklara ve ailelerine sağladığı katkılar nedeniyle Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği tarafından "Hizmet Ödülü" verildi.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile Çocuk Endokrinolojisi bölümlerinde hasta kabulü de yapan Prof. Dr. Rüveyde Bundak, diyabetli çocuklara mutlu bir yaşam eğitimi vererek yaşam kalitelerini artırmak ve özgüven kazandırmak için düzenlenen yaz kamplarının Türkiye'de başlatılmasının da öncü isimleri arasında yer alıyor.