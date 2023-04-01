Manevi iklimin gönülleri sardığı Ramazan- ı Şerif ayının faziletlerine dair bilgiler veren Prof. Dr. Sadettin Ökten A Haber'e konuştu.
Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video
RAMAZAN'DAKİ GİBİ BİR HAYATI NASIL İNŞA EDEBİLİRİZ?
Ramazan ayının bir muhasebe ayı olduğunu ve insanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı olduğunu ifade eden Ökten şöyle konuştu:
Bunu evvelden de çok konuşmuştuk. Benim muhtelif yazılarım da oldu. Ramazan, beni terbiye eden bana hak ve hakikat yolunu gösteren büyüklerimden edindiğim intibalar ve aldığım dersler istikametinde bir muhasebe ayı. İnsanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı.
"KENDİMİZLE BAŞBAŞA KALMAK DEMEK ALLAH'LA BAŞ BAŞA KALMAK DEMEKTİR"
Ne yapacağız? Rutin işlerimiz varsa onları mümkün mertebe azaltacağız ve kendimizle baş başa kalacağız. Kendimizle baş başa kalmak demek Cenab-ı Rabbü'l-alemin ile baş başa kalmak demektir. Neden? Çünkü o bize şah damarımızdan daha yakındır.
"RAMAZAN'DA OLABİLDİĞİNCE İNZİVA HAYATI"
Bizi dünya ile ilişkilendiren doğru veya yanlış işlerden mümkün mertebe uzak duralım. Şöyle kendi kendimize bir bakalım ne oluyor ne bitiyor. Olabildiğince bir inziva hayatı. Çünkü özellikle yaş ilerleyince bakıyorsunuz nelerle uğraşmışım diyorsunuz. Bu uğraştığım şeylerin listesini çıkarsak ne kadar zamanlarım boşa geçmiş diyorsunuz. Bunu düşünmek lazım insan olarak. Ramazan böyle bir vakit. Varlığı dünyevi ilgilerden olabildiğince uzak tutma imkanı veriyor insanlara. Bunu yapabilirsek varlığımızın künhüne doğru yola çıkma ihtimali beliriyor. Yani sahte ve yalan hayaller peşinde koşmaktansa 'Acaba yaradılışımın bir gayesi var mı? Bana verilen ve sonunu bilmediğimin ömrün nerelerde kullanılması lazım?' gibi düşünceler zihninizi sarıyor.
"DÜNYA HAYATI BİR GÖLGELİK"
Tabi Ramazan herkesi düşündürüyor. Beni de düşündürüyor ister istemez. Dünya hayatının bir gölgelik olduğunu söylüyor Hz. Yunus. Yani siz yol yürüyorsunuz, yoruldunuz ve bir ağacın altında istirahat edeceksiniz. Ama öyle bir mola ki bu ahiret tedarikini buradan görüyorsunuz. Ahiret azığını bu kısacık molada bu kısacık dinlenme safhasında hazırlıyorsunuz. O halde bu kısacık molada bir saniyeyi bile boş geçiremezsiniz. Tabi bu anlattığım İslam Medeniyetinin ömrün değerlendirmesine, vakte verdiği kıymete dayanıyor. Bizim sıkıntımız İslam Medeniyeti ile moderniteyi karıştırmış vaziyetteyiz, netleştiremiyoruz zihnimizde.