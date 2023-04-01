Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video

RAMAZAN'DAKİ GİBİ BİR HAYATI NASIL İNŞA EDEBİLİRİZ?

Ramazan ayının bir muhasebe ayı olduğunu ve insanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı olduğunu ifade eden Ökten şöyle konuştu:

Bunu evvelden de çok konuşmuştuk. Benim muhtelif yazılarım da oldu. Ramazan, beni terbiye eden bana hak ve hakikat yolunu gösteren büyüklerimden edindiğim intibalar ve aldığım dersler istikametinde bir muhasebe ayı. İnsanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapma zamanı.