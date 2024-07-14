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Giriş Tarihi: 14.7.2024 12:12 Son Güncelleme: 14.7.2024 12:14

Prof. Refik Özkan'ın gizemli ölümü: Komşuları uzun süre haber alamayınca...

Antalya'da emekli Profesör Refik Özkan'dan haber alamayan komşuları polis ekiplerini aradı. Daireye giren ekipler, kan donduran manzarayla karşılaştı!

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Prof. Refik Özkan’ın gizemli ölümü: Komşuları uzun süre haber alamayınca...

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 914 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan emekli Profesör Refik Özkan'ın bir süredir ikametinden çıkmadığını fark eden apartman görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özkan'ın 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nden emekli olarak Antalya'ya yerleştiği öğrenildi. Olay Yeri İnceleme ve savcılık incelemesinin ardından emekli profesör Refik Özkan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Prof. Refik Özkan'ın gizemli ölümü: Komşuları uzun süre haber alamayınca...
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