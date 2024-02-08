Profesör, evlatlık yeğenle miras kavgasına tutuştu

Kulakburunboğaz uzmanı Prof. Dr. Tahir Altuğ, vefat eden ablasının evlatlığı ile miras kavgasına girdi. Prof. Dr. Altuğ'un ablası Füsun Altuğ bir süre önce yaşamını yitirdi. İddiaya göre Prof. Dr. Tahir Altuğ, ablasının Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'ndeki milyonlarca liralık evine kızını yerleştirdi. Ancak Füsun Altuğ'un ölümünden önce evlat edindiği E.N.A., emlakçı aracılığıyla aileye daireyi boşaltmaları ve evin satışa çıkacağı bilgisini verdi.Ablasından kalan evin satılacağını öğrenen Tahir Altuğ, evlatlık olan üvey yeğeni E.N.A.'yı mahkemeye vererek evin aileden kaldığı, bu nedenle satma hakkının bulunmadığı yönünde veraset ilamında bulundu. Altuğ dilekçesinde müteveffa Füsun Altuğ'un annesi Nurhan Altuğ'dan önce öldüğünü, bu nedenle evlatlık edinenin üst soyun mirasçısı olmayacağını belirtti. Taraflar arasında dava açılınca E.N.A., iddiaya göre aileyi sık sık arayarak taciz etmeye başladı. Arama ve mesaj yolu ile sürekli taciz edilen aile çareyi savcılığa başvurmakta buldu. Prof. Dr. Tahir Altuğ, savcılığa sunduğu dilekçede üvey yeğeninin kendisine, "Sizlere çok üzülüyorum, rezilsiniz" şeklinde mesaj atarak hakaret ettiğini, huzur ve sükûnunu bozduğunu belirtti. Savcılık ise söz konusu yazışmalarda hakaret ve huzur bozma olmadığını belirterek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi.