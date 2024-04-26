Profesörden toz taşınımı uyarısı! "Bir nevi gökyüzünden gübre yağıyor diyebiliriz"

Şu anda da var olan sistemin, Afrika'daki çöl tozlarını Türkiye'ye getirdiğini ve hafta sonu dahil olmak üzere ülkeyi etkisi altına alacağını belirten Toros, şöyle konuştu:

"Peki bu çöl tozlarının içeriğinde ne var? O bölgedeki zengin mineraller var. Mesela bitkiler için son derece önemli fosfor ve demir içeriği var. Bu içerikler yani o çöl tozlarındaki zengin mineral içerikleri, karada bitkiler için denizlerde de diğer canlılar için aslında son derece besleyici. Bir nevi gökyüzünden gübre yağıyor diyebiliriz."