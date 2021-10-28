Profesöre 2.5 milyonluk vurgun

Edirne
'de bir profesör, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin lirasını Edirne ve İstanbul
'da tanımadığı kişilere elden ve banka hesabı aracılığıyla teslim etti. Dolandırıldığını anlayan akademisyen, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği
'ne giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheli B.E. ile para transfer edilen hesapların sahipleri H.B.A, O.Ş, M.Ö. ve R.F İstanbul'da gözaltına alındı. Şüphelilerden B.E, H.B.A, O.Ş. ve R.F "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.