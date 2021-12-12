Profesöre şok dava: Savcı tutuklu kalsın dedi, mahkeme serbest bıraktı

Olay geçtiğimiz yıl yaşandı. Mağdur çocuğun başına gelenleri ailesine anlatmasıyla birlikte soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre mağdur çocuk annesinin ikinci eşi olan profesör öğretim üyesi Köksal A. (51) tarafından defalarca kez cinsel istismara uğradı. Hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 25 yıla kadar hapsi istenen Köksal A. savcılığın tutuklu yargılanması talebine rağmen mahkeme heyetinin kararıyla tahliye edildi.

"HER YALNIZ KALDIĞIMIZDA BENİ İSTİSMAR ETTİ"

Üvey babası hakkında şikayette bulunan çocuk daha sonra korktuğu için annesiyle birlikte İstanbul'dan taşındı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.K.K(12) "6'ncı sınıfta okuyorum. Olaylar sanığın annemle evlenmesinden bir ay sonra başladı. Mahrem yerlerime dokunuyordu. Her yalnız kaldığımızda beni istismar etti. Bu, iki yıl sürdü. Çok canım yanıyordu" dedi. Çocuğun annesi ise duruşmadaki ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğunu ve boşanma aşamasında olduğunu belirtti.

"SUÇLAMALARLA BİR İLGİM YOK"

Sanık Köksal A. ise savunmasında, "Suçlamalarla bir ilgim yok. Boşanma sürecinde olduğum eşim ve ailesi tarafından çocuklarım kullanılarak etki altına alınmıştır. Benim hakkımda uydurulmuş maddi beklenti, itibarımın kaybı ve beni yıkıma götürme amaçlı iftira, yalan ve komplodan ibaret olan bir suçlama ile karşı karşıyayım. Suç işlemediğimi ısrarla yine belirtiyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı sanığın tutukluluk hallinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. 18 aydır tutuklu olan sanık tutuksuz yargılanacak. Heyet duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.