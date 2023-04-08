Profesöre tele-dolandırıcı tuzağı

Tele-dolandırıcılar bu kez bir profesörü tuzağına düşürdü. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Unansal, 24 Şubat'ta ikametinde oturduğu sırada çalan telefonuna cevap verdi. Karşıda kişi, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Resmi Belgede Sahtecilik Araştırma Dosya Amiri Volkan Eroğlu olarak tanıttı. Sözde MİT görevlisi, ünlü mimarın bilgilerinin kullandırılarak dolandırıcılık tespit edildiğini ve Çeşme'de ev satın alındığını, bu eve operasyon yapılacağını söyledi. Dolandırıcılar, iki kişinin yakalandığını ve operasyonun sürdüğünü belirterek Prof. Dr. Unansal'a bankada ne kadar parası olduğunu sordu.Unansal bu bilgiyi paylaşmak istemeyince telefondaki kişi yanında savcı olduğunu belirterek telefonu başkasına uzattı. Bu kez savcı olarak kendisini tanıtan kişi agresif tavırlar sergileyerek hesabında ne kadar para olduğunu söylemesini, aksi halde operasyonu mahvedeceğini söyledi. Telaşa kapılan profesör ise hesabında 173 bin lira olduğunu söyledi. Bu kez dolandırıcılar, profesörün hesabıyla ilgilenen iki banka çalışanının ismini söyleyerek bu kişilerin de aleyhinde çalıştığını, bu nedenle bankadaki parayı çekip evine getirmesi gerektiğini söyledi. Denileni yapan profesör bankaya gittiğinde yeterli para olmadığı gerekçesiyle tekrar evine döndü.Ertesi gün yine arayan dolandırıcılar profesöre parayı çekmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Nurten Unansal ise bankadan parayı çekti. Bu sırada telefonu kapatmayan dolandırıcılar, profesöre bir gencin yanına gelerek parayı alacağını söyledi. Unansal'ın yanına gelen genç parayı alıp uzaklaştı. Dolandırıcılar ise profesörü tekrar arayacaklarını söyleyip telefonu kapattı. Günlerce bekleyen Prof. Dr. Nurten Unansal, kimsenin kendisini aramadığını görünce dolandırıldığını anladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek durumu anlatan Unansal suç duyurusunda bulundu.