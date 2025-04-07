Profesörü 4 milyon 762 bin TL dolandırdılar

Telefon dolandırıcıları tuzaklarına düşürdükleri kişileri ciddi maddi ve manevi kayıplara uğratmaya devam ediyor. Bu kez de biri profesör olmak üzere 3 kişi dolandırıcıların ağına düştü. 14 Mart günü 60 yaşındaki Profesör N.K.'yı, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler aradı. Dolandırıcılar, Profesör N.K.'ya, bir suç örgütünün, kimlik bilgilerini kullanarak çeşitli eylemlerde bulunacağı bilgisine ulaştıklarını söyledi. Bu örgüte operasyon yapılacağını belirten dolandırıcılar, N.K.'ya, 'Ne kadar paran varsa bize ver. Operasyon sürecinde güvene alacağız, daha sonra paralarını vereceğiz' dedi. Bu görüşmelere inanan N.K., evinde bulunan 4 milyon 762 bin TL değerindeki 1 kilo 285 gram ziynet eşyasını elden dolandırıcılara verdi. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Profesör N.K. şikâyette bulundu.

HEP AYNI YÖNTEM

Polis, N.K'nın olayıyla ilgili çalışma başlatırken, aynı yöntemle iki kişi daha dolandırıldı. 25 Mart günü İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki kadın, telefon dolandırıcılarına inanarak kendisine belirtilen banka hesabına 700 bin TL gönderdi. Yine aynı tarihte bu kez 65 yaşındaki E.Y. adlı kişi de kendisini arayan dolandırıcıların banka hesabına 185 bin TL gönderdi. Bu üç olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla yakaladıkları 3 şüpheliyi işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.